Vous l'aurez certainement remarqué, il y a de plus en plus de festivals organisés en Beauce et les thèmes sont très variés.

Rappelons que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, avait annoncé le 10 juin 2022 qu'un soutien total de 85,2 millions de dollars avait été accordé aux festivals et aux événements touristiques pour la période 2022 à 2025. Cette aide financière a pour objectif de servir de levier à la relance de l'industrie événementielle et ça semble bien fonctionner.

Ainsi, l'industrie de l'événementiel bat son plein depuis que les mesures sanitaires liées à la COVID-19 ont été levées et ce n'est pas pour contrarier les Beaucerons. En effet, ceux-ci répondent présents aux différentes festivités organisées dans la région, spécifiquement en cette période estivale.

Dans l'objectif d'en savoir plus sur ce qui vous plaît au travers de tous ces événements, EnBeauce.com vous propose de répondre au sondage de la semaine sur le sujet : Quels types de festivals vous intéressent ?