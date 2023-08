La meilleure crème glacée en Beauce se trouve... chez les autres!

Vous l'aurez certainement remarqué, il y a de plus en plus de festivals organisés en Beauce et les thèmes sont très variés. Rappelons que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, avait annoncé le 10 juin 2022 qu'un soutien total de 85,2 millions de dollars avait été accordé aux festivals et aux événements touristiques pour la période 2022 à ...