Êtes-vous inquiet par votre niveau d'endettement?

Abandonné voilà quelques années, le projet de construction à Saint-Georges, d'une salle de spectacles digne de ce nom, a renaît de ses cendres cette semaine, alors que le maire Claude Morin a annoncé qu'il voulait le faire progresser le plus possible d'ici la fin de son mandat dans deux ans. Son engouement et son regain, envers la mise en place ...