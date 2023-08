La majorité des répondants ne sont pas inquiets par leur niveau d'endettement

Plus de 70 % des répondants à notre sondage de la semaine ne sont pas inquiets par leur niveau d'endettement.

En effet, 21 % d'entre eux règlent rapidement le solde de leurs comptes même s'ils ont de grosses dépenses courantes. À la retraite, 39,1 % des répondants ont des dépenses courantes minimales et ont déjà réglé leurs dettes à long terme. Enfin, 12,3 % sont sûrs de ne pas se retrouver endettés puisqu'ils n'ont ni cartes de crédit ni hypothèque.

Cependant, près de 30 % des personnes qui ont répondu à ce sondage sont, elles, inquiètes. Pour 10,1 % d'entre elles, c'est parce qu'elles ont des dépenses courantes importantes et des engagements financiers à long terme. Qui plus est, 5,1% d'entre elles sont obligés de fonctionner de plus en plus à crédit, même pour les besoins essentiels. Pour éviter ce genre de soucis, 12,3 % de ces répondants essaient de limiter leurs dépenses à ce qui est essentiel.

Êtes-vous inquiet par votre niveau d'endettement?