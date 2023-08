En cette période de rentrée scolaire, EnBeauce.com vous propose de répondre à un sondage concernant votre niveau d'études.

Le système d'éducation du Québec se compose de plusieurs niveaux: l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire, les études collégiales, les études universitaires et la formation postdoctorale. Il existe également les formations professionnelles.

Cette année, les établissements du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) accueillent 18 394 élèves du secteur « jeune » (du préscolaire au secondaire) et plus de 2 800 élèves en formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Quant au Cégep Beauce-Appalaches, le campus de Saint-Georges compte 1 285 étudiantes et étudiants pour cette rentrée automnale, du côté du campus de Sainte-Marie ils sont 471 et à Lac-Mégantic ils sont 180.

Tous passent des diplômes différents dans des secteurs tout aussi différents.

Ainsi, répondez à notre sondage de la semaine : Quel est votre niveau d'études ?