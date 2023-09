Tout type d'immigration est importante, disent la majorité des répondants

Quarante-quatre pour cent des répondants au sondage-maison d'EnBeauce.com, mis en ligne cette semaine, ne croient pas que les politiques migratoires au Québec et au Canada devraient prioriser un type d'immigration plutôt qu'un autre.

Cependant, 31,5% estiment qu'il faut définitivement mettre l'emphase sur l'immigration économique, pour aider principalement avec la pénurie de main d'oeuvre.

L'immigration familiale (pour contrer le vieillissement démographique) et l'immigration estudiantine (pour favoriser une relève démographique jeune et éduquée) reçoivent le même nombre d'appuis prioritaires avec 4%.

Enfin, seulement deux pour cent des répondants pensent que l'on devrait d'abord et avant tout accueillir chez-nous, pour des raisons humanitaires, les réfugiés des régimes politiques totalitaires, les populations qui sont prises dans des conflits armés (comme on a pu le voir au cours de la dernière année avec l'arrivée de familles ukrainiennes dans la région) et celles qui font face à des catastrophes naturelles.

Finalement, 15% des répondants soutiennent que l'immigration doit « être minimale dans notre société ».