Quelle saison de l'année préférez-vous?

Ce samedi 23 septembre marquera le premier jour de l'automne 2023, l'un des deux équinoxes de l'année, l'autre se produisant lors de l'arrivée du printemps.

Des saisons dont on ne sait plus, avec les changements climatiques, quand elles commencent et quand elles finissent vraiment: de la pluie en plein coeur de l'hiver, des inondations automnales plus fréquentes, des chaleurs torrentielles qui rendent l'été suffocant, la production des sucres très variable d'une année à l'autre bref, on ne peut plus se fier aux prédictions de l'Almanach du peuple!

L'équinoxe correspond au moment où le soleil est pile à la verticale au-dessus de l'équateur de la Terre; il va donc se lever presque très précisément à l'est pour se coucher presque très précisément à l'ouest. La quantité de lumière solaire que l'on reçoit sur terre à ce moment là est d'environ 12 heures.

Les changements de saison sont causés par deux phénomènes. D’abord, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ensuite, l’axe de rotation incliné de la Terre.

La Terre tourne autour d’un axe. Cette ligne imaginaire va du pôle Sud au pôle Nord. Mais l’axe de rotation de la Terre n’est pas vertical. Il est plutôt incliné à 23,5°. La planète penche toujours dans la même direction dans son orbite autour du Soleil.

De mars à septembre, l’hémisphère Nord est incliné vers le Soleil. C’est à ce moment que la moitié nord de la Terre connaîtra le printemps et l’été. À l’opposé, ce sera l’automne et l’hiver dans l’hémisphère Sud pendant ces mêmes mois.

Les autres planètes ont aussi des saisons. Par contre, la longueur et l’intensité de chaque saison varient d’une planète à l’autre:

— Sur la Terre, les saisons comptent entre 90 et 93 jours.

— Les saisons sur Vénus durent de 55 à 58 jours.

— Les saisons sur Mars changent environ tous les six mois. L’été compte 199 jours et l’hiver dure 146 jours.

— Sur Saturne, les saisons durent environ sept ans.

— Pour Neptune, il faut attendre plus de 40 ans avant un changement de saison!

La question cette semaine du sondage-maison d'EnBeauce.com est la suivante: Quelle saison de l'année préférez-vous? Répondez en cliquant ici.

Sources: Parlons sciences. Magazine Géo, voyageaucanada.net, Conseil national de recherches du Canada.