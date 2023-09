Pratiquez-vous la chasse?

Selon la zone du territoire où l'on se trouve, l'ouverture de la chasse à l'orignal est effective ou se fera dans les prochains jours. Les Nemrods sont tout excités à l'idée de s'engouffrer dans la forêt, à la recherche de La Bête lumineuse*.

L'orignal demeure d'ailleurs l'espèce de gros gibier la plus populaire auprès des chasseurs, avec plus de 170 000 permis vendus au Québec en 2022, qui s'est traduit par un prélèvement de plus de 18 400 bêtes, alors que la saison dernière ne permettait pas la récolte de femelles adultes dans plusieurs zones de chasse.

Suivra ensuite la période de chasse du cerf de Virginie (octobre, novembre), communément appelé chevreuil chez-nous, même si cette espèce ne se trouve qu'en Europe. En excluant l'île d'Anticosti, plus de 133 000 chasseurs se sont procuré un permis pour ce cervidé en 2022. Plus de 55 000 cerfs ont été récoltés au Québec l'an dernier (à l'exception d'Anticosti), soit une hausse de 17 % par rapport à 2021.

Signalons que les principaux facteurs de mortalité pour l'espèce sont les rudes hivers (qui peuvent entraîner la mortalité de 40% de la population), la prédation des jeunes et des faibles par le loup, le coyote et le lynx ainsi que la chasse.

À cet égard, et nonobstant les opposants à la pratique, la chasse demeure actuellement le seul moyen de contrôle des populations de cerfs de Virginie, s'accordent pour dire les experts qui étudient la faune. On a pu voir le débat que cela peut entraîner, avec la saga, cet été, de l'abattage du cheptel de chevreuils du parc Michel-Chartrand, à Longueuil, alors que la prolifération des bêtes a entraîné une dégradation rapide de la biodiversité végétale du parc.

Dans le gros gibier, on chasse aussi l'ours noir (majoritairement au printemps) ainsi que le dindon sauvage, officiellement depuis 2008.

Notons que ce volatil ne fait pas partie de la faune indigène du Québec. Les premiers individus, auraient migré du nord des États-Unis et de l’Ontario dans les années 70. À compter de 2001 et jusqu'en 2013, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a relocalisé 634 dindons dans les régions de l’Outaouais, du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Le programme s'est avéré un vrai succès et l'espèce a proliféré, dont ici même en Beauce.

Si bien que la saison de chasse printanière 2022 a attiré un nombre record d'adeptes, avec plus de 22 500 permis vendus, et elle s'est traduite par une récolte record d'environ 9 300 oiseaux. Pour la troisième année (2022) où la chasse d'automne de cette espèce était permise, environ 2 600 chasseurs ont récolté environ 440 dindons, dont 57 % étaient des femelles.

Aussi, il se trouve des adeptes de la chasse au petit gibier (comme la perdrix et le lièvre) ainsi qu'aux oiseaux migrateurs (canards, bernaches, oies, etc.).

Enfin, de nos jours, les dates de chasse sont établies en fonction de la zone où la chasse est permise, du type d’arme utilisé (carabine, fusil, arme à chargement par la bouche, arbalète, arc), du sexe de l’animal et de son degré de maturité.

* La Bête lumineuse est un film documentaire québécois réalisé par Pierre Perrault en 1982. Le film a été tourné à Maniwaki, dans la région de l'Outaouais, au Québec. Le réalisateur suit quelques citadins à la chasse à l'orignal.