Chasse: 40% des répondants la pratique, le tiers mangent la récolte et le quart sont contre!

À la question de la semaine du sondage-maison en ligne d'EnBeauce.com, Pratiquez-vous la chasse?, la compilation des réponses reçues se divise grosso modo en trois blocs.

D'abord, toutes chasses confondues (gros et petit gibier, oiseaux migrateurs), plus de 40% des répondants pratiquent ce loisir, la chasse au gros gibier venant de loin en tête parmi les amateurs de l'activité.

Et, sans surprise , les chasseurs sont prédominants devant les chasseuses, dans un rapport d'environ un pour six, selon les résultats de notre enquête non scientifique,

Par ailleurs, un peu moins de 30% ne s'adonnent pas à la chasse, mais aiment bien savourer le fruit des récoltes, à raison de 18% chez les hommes et de 11% chez les femmes.

Enfin, le quart des répondants s'opposent à la chasse, estimant la coutume «barbare». Autant de femmes que d'hommes ont choisi cette réponse.

Retombées économiques

Selon les données les plus récentes (2018) du gouvernement du Québec, les adeptes de la chasse (+ de 300 000), de la pêche (+ de 650 000) et du piégeage (7 500) dépensent 1,6 milliard de dollars par année pour effectuer leurs activités.

Cela soutient la production de biens et services à hauteur de 946 M$ dans le produit intérieur brut (PIB) du Québec. La dépense totale la plus importante, soit 803 M$, provient des pêcheurs. Ils sont suivis de près par les chasseurs, avec 796 M$. Les piégeurs ferment la marche avec des dépenses de 29 M$.

De même, la chasse à l’orignal (192 M$), au petit gibier (128 M$) et au cerf de Virginie (102 M$) représente 91,8 % des retombées économiques de la chasse au Québec.

Par ailleurs, 12 250 emplois équivalent temps complet (ETC) sont créés ou maintenus grâce à ces activités. La majorité de ceux-ci, soit 6 337, relèvent de la chasse.

Enfin, selon le gouvernement du Québec, le nombre d’amateurs de la chasse, de la pêche et du piégeage est en baisse depuis 2012. La diminution est plus marquée chez les personnes qui pêchent. Les raisons principales sont le vieillissement de la population et l’abandon progressif de l’activité par les baby-boomers.

Pour renverser cette tendance, la province poursuit et diversifie ses efforts. Il fait notamment la promotion de ces activités auprès de la relève pour attirer de nouveaux adeptes.