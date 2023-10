De quelle façon célébrez-vous Halloween ?

La cueillette des bonbons reste probablement mon plus beau souvenir d'enfance lié aux célébrations d'Halloween.

Mon père avait l'une de ces voitures avec une porte coulissante sur le côté. On avait invité des amis et bien sûr, on était tous costumés. Sorcière, fantôme et Frankenstein faisaient partie de nos déguisements favoris. Chacun armé d'un panier en forme de citrouille, nous sommes montés à bord de la voiture de papa. Avec la porte coulissante ouverte, nous descendions à chaque maison décorée pour frapper à la porte en criant « Des bonbons ou la mort! ». Quel succès nous avons eu et quel plaisir de tout se partager. Nous étions gourmands, aujourd'hui mes dents s'en souviennent.

Les années sont passées, ma gourmandise est restée et mon intérêt pour les films d'horreur s'est développé. Je me souviens des soirées d'Halloween de mon adolescence passées devant Freddy, les griffes de la nuit, Décadence ou encore L'exorciste.

Aujourd'hui j'aime le mélange de tout ça: faire des soirées déguisées entre amis, regarder des films d'horreur et manger du pop corn.

