Avez-vous l'esprit communautaire ?

La cueillette des bonbons reste probablement mon plus beau souvenir d'enfance lié aux célébrations d'Halloween. Mon père avait l'une de ces voitures avec une porte coulissante sur le côté. On avait invité des amis et bien sûr, on était tous costumés. Sorcière, fantôme et Frankenstein faisaient partie de nos déguisements favoris. Chacun armé d'un ...