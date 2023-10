Esprit communautaire: la majorité des répondants soutiennent plutôt que s'impliquent

Dans notre sondage-maison de la semaine, nous avions souhaité savoir si vous aviez l'esprit communautaire. Sur les 72 répondants, près de 45 % expliquent ne pas s'impliquer directement, mais plutôt selon leurs intérêts.

En effet, il est facile de comprendre qu'il est plus simple d'apporter son aide sur un sujet ou dans un domaine que l'on connait, ou qui nous intéresse.

Néanmoins, le bénévolat est plutôt monnaie courante selon les réponses des participants. Près de 24 % des répondants indiquent être impliqués en faisant du bénévolat dans un organisme ou une organisation. Puis 8 % détaillent même avoir plusieurs engagements communautaires.

À l'inverse, 19 % précisent ne pas avoir du tout l'esprit communautaire. Les trois derniers répondants ont ajouté avoir l'esprit communautaire en apportant du soutien aux personnes aînées ou isolées, lors d'événements locaux et dans une association sportive,

Voici l'intégralité des résultats :

Oui je fais du bénévolat dans un organisme et/ou association : 23,6 %

Oui je participe à un comité de quartier : 0 %

Oui j'apporte du soutien aux personnes aînées ou isolées : 1,4 %

Oui je participe à des événements culturels locaux : 1,4 %

Oui j'apporte mon soutien à une association sportive : 1,4 %

Oui j'ai plusieurs engagements communautaires : 8,3 %

Non je n'ai pas l'esprit communautaire : 19,4 %

Non, je ne m'implique pas directement mais je soutiens le plus possible des groupes et des causes selon mes intérêts : 44,4 %