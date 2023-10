Êtes-vous inscrit au don d'organes?

Le 17 octobre marquait la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe.

Au Québec, toute personne, peu importe son âge, son état de santé ou son orientation sexuelle, est susceptible de devenir un donneur à son décès.

Transplant Québec définit le donneur potentiel d’organes après le décès comme un individu de tout âge atteint de lésions neurologiques graves et irréversibles nécessitant une ventilation mécanique.

À peine 1 % des personnes qui décèdent annuellement dans les hôpitaux sont considérées comme répondant aux critères médicaux et légaux pour le don d’organes.

Les causes de décès les plus susceptibles de conduire à un don d'organes sont les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les traumatismes crâniens et les anoxies cérébrales (arrêt cardiocirculatoire, noyade, pendaison et certaines tumeurs cérébrales primaires)

Un donneur d’organes peut sauver jusqu’à 8 vies. Un donneur d’organes peut aussi aider jusqu’à 20 autres personnes par le don de tissus.

Critères légaux pour le don après décès

Trois conditions sont préalables à l'acceptation légale d'un donneur:

— le consentement;

— le constat de décès conformément à la loi par deux médecins indépendants de la transplantation;

— l'autorisation du coroner, le cas échéant.

Transplant Québec ne peut agir si ces conditions de base ne sont pas remplies.

Par ailleurs, il existe trois formes d’expression du consentement au don d'organes et de tissus:

— L’inscription au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ);

— La signature de l’autocollant au dos de la carte d’assurance maladie;

— L’inscription au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec.

Par ailleurs, même si l'on a consenti au don d'organes, il importe d'aviser de son vivant sa famille et son entourage de cette volonté car c’est une pénible décision à prendre dans un contexte où la mort arrive sans prévenir et nous enlève un être cher.

À cet égard, l'organisme de bienfaisance Chaîne de vie s'est donné comme mission principale de soutenir des programmes éducatifs pour informer les jeunes de 15 à 17 ans au don d’organes et de tissus et en faire des ambassadeurs de la discussion en famille pour ultimement sauver plus de vies.

Répondez à la question de la semaine du sondage-maison d'EnBeauce.com: Êtes-vous inscrit au don d'organes?

Sources: Transplant Québec, Chaînedevie.org