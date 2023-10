Aimez-vous la saison de l'automne ?

L'automne au Québec, c'est une symphonie de couleurs qui envahit la nature. Les feuilles des érables, des chênes et des bouleaux se parent de teintes flamboyantes, créant un paysage d'une beauté qui ne laisse jamais indifférente.

En Beauce, la région offre un panel de couleur digne des plus beaux endroits du Québec et même du Canada, notamment grâces aux érablières.

C'est aussi la saison des récoltes, où vergers et champs offrent leurs trésors : pommes, citrouilles, et courges. Les marchés regorgent de produits locaux, invitant les plus curieux à goûter aux saveurs automnales. Les randonnées en montagne offrent des panoramas époustouflants.

Les festivals animent les villes et villages, célébrant cette saison si particulière. L'automne au Québec est une fête pour les sens.

C'est ainsi que l'automne au Québec se déploie, offrant un spectacle grandiose et une expérience sensorielle inoubliable pour tous ceux qui ont la chance de le vivre.

