Le Jour du souvenir, ça vous dit quoi?

En Europe et dans les pays du Commonwealth, comme le Canada, le 11 novembre est désigné Jour du souvenir pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres.

La date retenue rappelle la signature de l'Armistice le lundi 11 novembre 1918 à 11 h : la onzième heure du onzième jour du onzième mois

Aux États-Unis, on désigne cette commémoration de Veterans Day.

Outre les cérémonies qui ont lieu un peu partout au pays à chaque année, le port du coquelicot est aussi un symbole important pour le Jour du souvenir au Canada. Il est attribuable au lieutenant-colonel John McCrae, médecin militaire canadien, qui établit un rapport entre la pousse de cette fleur et les champs de bataille, et lui inspira son célèbre poème In Flanders Fields (Au champ d'honneur).

Répondez à la question de la semaine du sondage-maison d'EnBeauce.com: Que représente pour vous le Jour du souvenir?