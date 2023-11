Jour du souvenir: une fois par année n'est pas de trop, disent 88 % des répondants

Dans notre sondage-maison de la semaine, nous avions souhaité savoir si vous aimiez la saison de l'automne et pourquoi. Sur les 151 répondants, près de 45 % aiment les couleurs éclatantes des feuilles qui changent. Il est vrai que le Québec et plus généralement le Canada sont connus pour leurs paysages d'automne qui attirent chaque année, de ...