Le temps des Fêtes est une période de rassemblement, que ce soit en famille ou entre amis, c'est souvent l'occasion de se retrouver autour d'un bon repas.

Sans qu'on ne sache trop l'expliquer, c'est très souvent les recettes de Maman ou de Grand-Maman qu'on retient, celles qui réchauffent le coeur et rappellent des souvenirs d'enfance. Vous, est-ce que c'est votre papa le chef cuisinier de la famille? Ou c'est vous le papa cuisinier justement?!

Dans ma culture française, la nourriture c'est très important! Spécialement en cette période des Fêtes. On mange du foie gras, des huîtres, des escargots, mais aussi du saumon fumé et ce ne sont que les entrées. Le repas de Noël traditionnel c'est souvent une dinde aux châtaignes et on finit bien-sûr le repas par un bon plateau de fromage et la bûche de Noël.

Ceci dit, ça prend de la patience pour cuisiner tout ça, de l'intérêt et beaucoup d'amour.

Mais vous alors, Aimez-vous cuisiner?

