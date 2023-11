La grève se poursuit pour le Front commun: les femmes en paient le prix!

EnBeauce.com reproduit ici l'intégrale d'un communiqué d'opinion du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches concernant les grèves dans le réseau public.

Avec l’annonce d’une seconde séquence de grève du Front commun du 21 au 23 novembre, la possibilité qu’une grève illimitée soit déclenchée dans la région augmente considérablement en regard du manque de justesse de l’offre du gouvernement en négociation dans le secteur public. Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) continue d’appuyer cette mobilisation sociale et veut rappeler que cette grève affecte le milieu de l’éducation et de la santé, soit deux milieux composés majoritairement de femmes.

Au regard des industries dans lesquelles les femmes étaient majoritaires dans chacune des MRC et ville de Lévis de la région, en 2021, les femmes étaient principalement concentrées dans cinq secteurs d’emploi dont les services d’enseignement et les soins de santé et d’assistance sociale. (Statistique Canada, 2023).

Enseignement : 70% à 80% de femmes selon la MRC et ville de Lévis

Soins de santé et assistance sociale : 81% à 89% de femmes selon la MRC et ville de Lévis

Il est intéressant de rappeler que le gouvernement s’est accordé une augmentation de 30% d’enrichissement et de rattrapage et qu’il a offert 21% au corps policier (qu'ils ont refusé), mais ne propose rien de mieux que 10,3% sur 5 ans à celles et ceux qui prennent soin des québécois.e.s et qui éduquent nos enfants. C’est aberrant!

Comme ces secteurs d’emploi sont à majorité féminine, ils font l’objet d’inégalités sociales en raison d’idéologies genrées qui engendrent une dévaluation du rôle professionnel qu’on lui accorde. La socialisation sexuelle et de genre renforce trop souvent la perception sociale que les métiers du ‘’CARE’’ ne sont qu’une extension des rôles traditionnels dont la société réfère à des emplois à vocation chez les femmes. Cette symétrisation des différents domaines d’emplois perpétue l’inégalité entre les femmes et les hommes.

Karine Drolet, directrice générale du RGFCA, affirme « que cette offre continue d’appauvrir les femmes, qui portent, en majorité sur leurs épaules le poids de réseau public » Elle ajoute « que les femmes seront non seulement touchées en majorité par cette grève, mais elles devront également s’occuper des jeunes à la maison si les écoles ferment; c’est un double impact! ».

Ce faisant, par solidarité féminine et féministe, le RGFCA se range derrière toutes les femmes représentées par le Front commun et soutient leurs revendications.

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement régional de (23) groupes de femmes qui travaille à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.

Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches