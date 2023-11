À qui sont destinés vos cadeaux de Noël?

À moins d'un mois de Noël, les préparatifs vont bon train pour l'achat des cadeaux.

Mais à qui les destinez-vous d'abord et avant tout? On dit que cette fête s'adresse aux enfants et la création du Père Noël, qui s'astreint en une seule nuit à distribuer tous les jouets préparés par ses lutins, tend à confirmer qu'il s'agit de la clientèle première.

Par contre, bon nombre de personnes croient important de donner à tout un chacun dans son entourage et la liste des récipiendaires devient alors presque une corvée à combler; le budget fond comme une peau de chagrin!

