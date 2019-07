Salut au maire Lacasse

M.Roger Carette a été très proche de l’ex-maire Paul-Henri Lacasse qui est décédé à l’âge de 84 ans le 27 juin 2019. Pour honorer sa mémoire, M.Carette a écrit une lettre décrivant les réalisations majeures de M.Lacasse.

En novembre 1990, les deux villes de Saint-Georges se sont fusionnées volontairement. M. Paul-Henri Lacasse en devient le premier maire élu par les citoyens de la nouvelle ville.

Un groupe de notables et d'amis me demandent quelles sont les plus grandes réalisations de ce bâtisseur et de son équipe. Voici mon point de vue:

En tout premier lieu, l'organisation, la tenue et le suivi du «Forum urbain» de 1991 qui était une très large consultation des citoyens(nes), un geste profondément démocratique pour qui veut servir. Il en est sorti une dizaine de recommandations en culture, loisirs, infrastructures, autoroute, emploi, etc. Le rapport de ce forum servira de guide aux administrations suivantes, qui ont désiré développer la ville par, pour et avec les jeunes.

La deuxième réalisation majeure:

La bibliothèque municipale (1993) devenue par la suite le Centre culturel Marie-Fitzbach (1994-95). La résilience dont a fait preuve le maire Lacasse a ouvert une porte vers l'avenir culturel de Saint-Georges.

La troisième réalisation d'importance :

Selon moi toujours, la division des eaux. À compter de 1983-86, les égouts domestiques et les eaux des égouts pluviaux sont dirigés en deux conduites séparées. Les eaux usées (égouts domestiques) seront désormais épurées comme dans les vraies villes. Nos deux villes de l'époque le réaliseront ensemble, avec une certaine participation d'Aubert Gallion.

Voilà pour les trois grandes réalisations qui m’a été demandé. J'en mentionne quelques autres:

- Le programme de rénovation des quartiers (1978-84) (500 maisons améliorées) et la construction de plusieurs parcs et espaces verts.

- L'achat du «Parc industriel» de l'ouest (1974), un précédent régional, et son aménagement.

- L'achat du «Parc des Sept-Chutes» et sa conservation, malgré les pressions de toutes sortes pour s'en départir. Ce fut une autre porte ouverte sur l'avenir.

M. Paul-Henri Lacasse a donné un sens aux mots ENSEMBLE POUR L'AVENIR!

Merci Monsieur le maire

Roger Carette, Saint-Georges