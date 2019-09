DE RETOUR

À compter de cette semaine, «enBeauce.com» consacrera une partie de son espace rédactionnel à un texte d’opinion que j’aurai le privilège de rédiger. Pour moi, il s’agit d’un retour puisque, de 2007 à 2013, je me suis tapé 293 chroniques d’opinion.

Totale liberté

Dans mes chroniques hebdomadaires, j’émettrai des opinions qui n’engagent que moi. Les gens qui me connaissent savent que j’aime bien exprimer mon opinion sur divers sujets. Mes opinions sont parfois tranchées, mais elles se veulent toujours respectueuses.



Selon l’actualité de la semaine ou selon mes états d’âme, mes chroniques seront parfois critiques de certaines situations et du comportement de dirigeants ou organismes politiques, socio-économiques ou autres. Cependant, je tiens à préciser que mes critiques à l’égard d’individus ne s’attaqueront jamais à la personne dans son intégrité. Je tiens à faire la différence entre le personnage public et l’individu qui a droit à une vie privée.

Il m’arrivera même, lors d’un moment de faiblesse (?) de féliciter des gens pour une initiative ou une prise de décision qui a un effet bénéfique pour la communauté. Je m’efforce de me rappeler qu’il y a toujours deux côtés à une médaille.

Les opinions que j’émettrai dans mes chroniques visent à faire réfléchir nos lecteurs, parfois même à provoquer dans le but de soulever un débat amenant les gens à se prononcer. J’ai une grande confiance à l’égard de la démocratie, même si elle n’est pas toujours facile à vivre. Pour que la démocratie donne de bons résultats, elle doit faire place à l’expression des opinions de tous.

Évidemment, mes opinions ne seront pas toujours partagées par l’ensemble des lecteurs et je n’ai pas la prétention de croire que j’ai toujours raison. J’accepte volontiers que vous différiez d’opinion avec moi. Je vais même plus loin en affirmant que c’est là un signe d’intelligence. La vie serait plate à vivre s’il fallait que tout le monde pense de la même façon.

Je vous invite donc à ne pas hésiter à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions en communiquant avec moi par le biais de l’espace située au bas de cette chronique.

Voilà, les règles sont clairement établies. J’ose espérer que vous aurez autant de plaisir à me lire que j’en aurai à rédiger mes chroniques hebdomadaires. Si tel est le cas, cette première chronique sera, je l’espère, l’amorce d’une longue et fructueuse relation entre nous.

QUI SUIS-JE ?

N’ayant pas la prétention d’être un personnage fort connu, je me permets de me présenter afin que vous sachiez à qui vous avez affaire.

Né à St-Georges, j’ai complété des études universitaires en sciences politiques à l’Université Laval. À titre d’analyste politique j’ai entrepris ma carrière professionnelle comme journaliste et rédacteur-en-chef de divers hebdomadaires, dont l’Éclaireur-Progrès. J’ai également collaboré à plusieurs reprises à la radio et à la télévision de Radio-Canada.

Après six ans, j’ai quitté le journalisme pour me joindre au Groupe Canam Manac où j’ai rempli diverses fonctions durant 22 ans. J’ai aussi brièvement occupé des fonctions chez Québecor et j’ai été associé chez Communication Soleil, une entreprise qui élabore des stratégies marketing.

Depuis juin 2003, je suis à la retraite. J’ai aussi siègé aux conseils d’administrations de diverses entreprises de la région et d’organismes socio-économiques en plus de m’impliquer au sein de diverses organisations.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Fidèle à ma tradition, chacune de mes chroniques fera place à une pensée de la semaine.

Je dédie cette première pensée de la semaine à tous nos lecteurs parce qu’elle exprime très bien l’esprit qui m’anime :