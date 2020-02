Les voyages dans le Sud ont encore la cote

Si 41,5% des répondants à notre sondage hebdomadaire n'iront pas dans le Sud cet hiver parce qu'ils n'en ont « pas les moyens », on compte quand même plus du quart d'entre eux qui l'ont fait cette année ou qui sont sur le point de le faire.

En tout cas, les destinations soleil sont toujours très en demande et ces voyages représentent près de 50% des réservations du Club Voyages Sartigan de Saint-Georges, a indiqué la propriétaire de l'agence, Karyne Létourneau, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

La République dominicaine, Cuba et le Mexique demeurent encore les destinations les plus populaires avec une hausse marquée des séjours en Jamaïque, de signaler Mme Létourneau.

Par contre, pour de brefs séjours, la Floride est en très net recul depuis plusieurs années. D'abord en raison du taux de change avec le dollar américain. Aussi, parce que bon nombre d'établissements hôteliers à prix abordable, notamment dans le secteur de Miami, sont tombés sous le pic des démolisseurs pour être remplacés par des complexes à condo aux tarifs beaucoup plus élevés.

« Aussi, la Floride offre beaucoup moins de forfaits tout inclus alors que c'est exactement la formule que les gens recherchent. Ils ne veulent pas se casser la tête », de dire la voyagiste.

Assez étonnement, les prix des séjours n'ont pas véritablement augmenté depuis 20 ans. « On pouvait payer 1500$ à l'époque. On peut encore débourser exactement le même prix aujourd'hui pour une forfait similaire ».

Ce qui a changé cependant est le fait qu'auparavant, les voyages dans le Sud se faisaient « de décembre à avril » alors que maintenant, « c'est à l'année longue » avec des départs à partir de l'aéroport de Québec.

Et loin d'avoir créée de la concurrence et une perte de clientèle, les sites Internet et les réseaux sociaux ont apporté un achalandage encore plus important à son agence qui enregistrera une année record de ventes, tous voyages confondus, fait remarquer Mme Létourneau.

En effet, les voyageurs ont fait leur recherche sur le Web avant de joindre l'agence et « sont informés » sur ce qui est disponible. Le club voyage devient alors un guichet de validation et de réservation. Le fait aussi de passer par une agence reconnue procure une sécurité aux voyageurs, notamment en ce qui concerne les protections et les annulations, de conclure la proprio du Club Voyages Sartigan.

À noter que dans notre sondage, le tiers des répondants ont signalé n'être jamais allé dans le Sud et/ou voyager ailleurs.

