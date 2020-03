Les épiceries et supermarchés ont été pris d'assaut pour l'achat massif de denrées alimentaires, comme le pain et le lait, et des produits de nécessité, comme le papier hygiénique.

Pourtant, un sondage de la firme Angus Reid publié pas plus tard qu'aujourd'hui révèle que si les Québécois sont ceux au Canada qui sont les plus préoccupés par l’épidémie de la COVID-19, ils sont paradoxalement les moins enclins à faire des provisions en conséquence. Qu'en est-il vraiment?

Avez-vous fait des provisions pour faire face à la pandémie du coronavirus?