Les résultats des sondages de la semaine

Tous les jours cette semaine, nous avons sollicité vos réponses et commentaires aux questions posées sur la crise du coronavirus et les conséquences de la pandémie du COVID-19. Nous publions aujourd'hui une compilation des résultats.

La crise du coronavirus vous fait-elle peur? (Jeudi 12 mars et Dimanche 22 mars)

► Oui, terriblement. ⇒ 16,6% (12 mars) ⇒ 24,6% (22 mars)

► Oui, un peu mais ça va passer. ⇒ 49,3% (12 mars) ⇒ 59,4% (22 mars)

► Non, et je trouve qu'on panique beaucoup. ⇒ 26,3% (12 mars) ⇒ 13% (22 mars)

► Non, pas du tout. ⇒ 7,7% (12 mars) ⇒ 2,9% (22 mars)

Croyez-vous que les autorités devraient intervenir auprès des gens qui ne respectent pas les règles de confinement? (Lundi 23 mars)

► Oui, en imposant des amendes. ⇒ 60%

► Oui, en faisant plus de surveillance. ⇒ 34,6%

► Non, ce n'est pas leur rôle. ⇒ 1,5%

► Non, c'est contre les droits et libertés. ⇒ 3,9%

D’ici la reprise des classes, allez-vous instaurer une routine (sport, culture, temps libre, tâches) avec la famille afin de maintenir une certaine organisation familiale? (Mardi 24 mars)

► Oui, c'est essentiel. ⇒ 30,1%

► Oui, mais ce n'est pas facile. ⇒ 50,5%

► Non. impossible. ⇒ 19,4%

Comment gérer la garde partagée en ces temps de pandémie? (Mercredi 25 mars)

► L’entente entre les parents doit demeurer la même. ⇒ 2,9%

► L’enfant doit rester avec le parent qui peut faire du télétravail. ⇒ 0,7%

► L’enfant peut voir ses deux parents si toutes les mesures de sécurité sont prises. ⇒ 14.2%

► L’enfant doit demeurer là où il est le moins exposé aux risques. ⇒ 82,2%

Allez-vous faire du bénévolat comme le demande le premier ministre François Legault?

(Jeudi 26 mars)

►J'en fais déjà et je vais poursuivre bien sûr! ⇒ 10,6%

► J'en faisais mais je ne peux plus à cause des restrictions. ⇒ 25,7%

►Je voudrais mais je ne peux pas pour de multiples raisons. ⇒ 21,2%

►Non, je réserve mon aide à mes proches. ⇒ 42,5%

Que faites-vous pour passer le temps durant le confinement ? (Vendredi 27 mars)

►Je travaille. ⇒ 40,6%

►Je fais le grand ménage dans ma maison. ⇒ 27,5%

►Je fais du sport. ⇒ 7,2%

►Je fais des rénovations. ⇒ 4,3%

►Je pratique des disciplines artistiques. ⇒ 3,6%

►Je tourne en rond chez moi. ⇒ 16,7%

Croyez-vous que les aides gouvernementales pour les individus et les entreprises risquent d'arriver trop tard? (Samedi 28 mars)

► Oui, je risque de tout perdre.⇒ 44,6%

► Oui, mais on ne peut pas y faire grand chose. ⇒ 15,3%

► C'est déjà bien que les gouvernements puissent aider. ⇒ 28,7%

► C'est déjà bien que les gLa vache à lait gouvernementale ne pourra pas soutenir la population comme ça longtemps. ⇒ 11,4%

Comme dix jours se sont écoulés depuis la question posée le 12 mars sur la peur du coronavirus et puisque la situation a grandement évolué depuis, nous vous redemandons cette même question pour évaluer si votre état d'esprit et votre opinion ont changé sur la pandémie de la COVID-19.