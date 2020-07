Et si Saint-Georges revenait pour terrasser le dragon...

Voir la galerie de photos

Le vidéographe et collaborateur d'EnBeauce.com, Normand De Lessard, s'est promené dans les rues de Saint-Georges avec sa fidèle caméra pour saisir des images presqu'irréelles de ces temps que nous traversons.

Comme les grandes cités du monde, la capitale de la Beauce est déserte dans ses artères en plein coeur de jour de fin de semaine; les stationnements sont vides, la grande majorité des commerces sont sans vie sauf les « essentiels », les parcs sont plastifiés, les résidents sont terrés.

Lors d'un conflit armé, on peut entendre venir l'ennemi par l'avancée terrestre, les vols des avions et des hélicoptères de combat, les coups de mitraille, les explosions des bombes.

Avec la pandémie de la COVID-19, c'est le silence, ou presque, alors que sournoisement, le belligérant est invisible et attaque sans distinction d'âge, de genre, de couleur de peau, de statut social, de condition physique, de richesse et de pauvreté. Que l'on soit hétéro, homo, transgenre ou bisexuel, tatoué ou pas, croyant, athée, ascète, incrédule ou indifférent, le virus frappe. Même les imbéciles y ont droit, en espérant qu'ils soient heureux!

Le bruit se trouve au front des centres hospitaliers où les braves professionnels de la santé, qui auront sûrement droit à une médaille une fois la crise passée, commencent à montrer des signes de fatigue alors que certains tombent au combat. La prestation des soins devient quotidiennement une question de vie ou de mort. Littéralement. C'est pour eux, ces femmes et ces hommes, ces héros masqués, que la courbe doit descendre.

Dans mon imaginaire débridé, je vois apparaître Saint-Georges sur son cheval qui, d'un coup de lance — peut-être deux ou trois même, viendrait terrasser à nouveau le dragon, celui-là covidien, pour stopper ces sacrifices humains. Une idée folle qui me donne une raison de plus de me dire que ça va bien aller. Il faut bien mettre toutes les chances hurluberlues de son côté. C'est bon pour le mental.