Les résultats des sondages de la semaine

Tous les jours cette semaine, nous avons sollicité vos réponses et commentaires aux questions posées sur la crise du coronavirus et les conséquences de la pandémie du COVID-19. Nous publions aujourd'hui une compilation des résultats.

Comment prenez-vous soin de vos proches qui ont plus de 70 ans? (Mardi 14 avril)

► Je les appelle tous les jours. ⇒ 45,3%

► Je vais faire leur épicerie. ⇒ 29,7%

► Je vais les voir en restant à l'extérieur à plus de deux mètres. ⇒ 7,6%

► Ils sont avec moi depuis le début du confinement. ⇒ 14,1%

► Je leur ai fait découvrir la technologie de la vidéoconférence. ⇒ 3,1%

À ce stade-ci de la crise du coronavirus,

craignez-vous d'attraper la COVID-19? (Mercredi 15 avril)

► Oui, absolument. Je ne prends pas de chance. ⇒ 3,1%

► Non, car je suis toutes les règles et les recommandations. ⇒ 3,1%

► Si ça doit arriver, il va falloir faire avec! ⇒ 3,1%

► Pour moi, non. Pour mes proches, oui. ⇒ 3,1%

Avez-vous augmenté votre consommation d'alcool depuis le début

de la crise du coronavirus? (Vendredi 17 avril)

► Oui, passablement. ⇒ 8%

► Oui, mais sans excès. ⇒ 24,8%

► Non, c'est demeuré pareil. ⇒ 30,4%

► Elle a diminué car je n'ai plus d'occasion

d'aller prendre un verre. ⇒ 8,7%

► Je ne bois pas. ⇒ 28%

En temps de confinement, le temps que vous passez devant un écran

a-t-il augmenté de manière significative ? (Dimanche 19 avril)

► Oui, je ne fais que regarder des séries et des films,

seul(e) ou en famille. Je n'avais pas le temps avant! ⇒ 46,8%

► Un peu mais avec mon travail, j'y passais déjà du temps. ⇒ 32,9%

► Non, je suis un(e) adepte: je suis toujours sur un écran, que ce soit

pour le travail ou pas. ⇒ 20,3%