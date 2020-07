Déménagement: Quoi boire avec votre pizza?

La SAQ a diffusé mardi une chronique en direct sur Facebook pour aider les nombreux québécois qui déménageront le premier juillet à trouver le bon breuvage à déguster avec leur pizza. Alors qu’ils ont choisi le Spritz, le cidre et le vin rouge de cépage Frappato, l’équipe d’EnBeauce.com a voulu, elle aussi, vous partager ses choix!

« La bière de soif »

Historiquement, la journée nationale du déménagement québécois a toujours été propice à ce qui est communément appelé la « la bière de soif ». On parle ici d’une une bière rafraîchissante, pâle et facile à boire. Cette appellation regroupe, lorsque on tombe dans le jargon du monde de la bière, des styles comme la Pilsner, la Golden Ale et la Helles Lager.

Les « bières de soif » des grandes brasseries de ce monde se catégorisent généralement comme étant des Pilsners à l’américaine, une variante moins goûteuse des Pilsners classiques, originaires du centre de l’Europe.

Pour satisfaire votre envie d’une « bière de soif » tout en explorant un style qui s’approche un peu plus des bières blondes européennes, la Sieur de Léry, la bière blonde de la microbrasserie Frampton Brasse est le produit tout indiqué pour déguster avec votre pepperoni-fromage préférée.

Gin

L’équipe de EnBeauce.com est particulièrement friante de gin. Les gins québécois sont maintenant très nombreux, et par-dessus le marché, ils sont délicieux! On peut ainsi nommer le Km12, le Bleu Royal et le Saint-Laurent comme étant des très bons représentants du style.

Mais pour déguster l’un des cocktails les plus connus de tous à base de gin, le gin tonic, notre équipe est parvenue à un consensus: le Ungava.

L’Ungava est un produit québécois d’un excellent rapport qualité-prix. Mélangez deux onces de gin Ungava, cinq onces de soda tonique, un peu de jus de citron, des glaçons et le tour est joué!

Le côté végétal du gin tonic devrait s’acclimater parfaitement avec les piments et les champignons de votre meilleure pizza all-dressed.

Et avec une pizza hawaïenne?

Finalement, le membre de notre équipe français est catégorique: une pizza hawaïenne (une invention canadienne d'ailleurs) ne se déguste qu’avec un vin rosé au pamplemousse. L’Arômes & Vin pamplemousse, un vin de sa mère-patrie disponible à la SAQ, est son préféré. On lui fait confiance!

L'équipe d'EnBeauce.com vous rappelle de consommer avec modération, et uniquement lorsque votre déménagement est terminé.