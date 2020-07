Les Beaucerons divisés entre aller au restaurant ou attendre

La semaine dernière, EnBeauce.com se demandait si les Beaucerons avaient pris d’assaut les restaurants et bars qui avaient finalement eu la permission d’ouvrir. Presque autant de monde est allé profiter des salles à manger que d’autres qui attendent encore un peu.

C’est ainsi que 38,5 % de nos répondants ne pouvaient pas attendre et sont allés immédiatement déguster un bon repas à l’extérieur de la maison. Certains ont même avoué être allés « trop souvent » même jusqu’à 10 fois.

Le prêt à sortir

Près de 41 % se sont montrés plus patients et attendent toujours. Sans cesser d’encourager les restaurateurs, la livraison et le « take-out » semblent être devenus des habitudes pour les consommateurs.

Une crainte qui demeure

Une minorité (12,9 %) ne se sent pas encore en sécurité pour oser mettre les pieds dans un établissement. Également, quelques-uns mentionnent qu’ils y sont allés, mais n’ont pas l’intention d’y retourner, soit ils n’appréciaient pas les mesures sanitaires en place ou à l’opposé ils ont remarqué qu’elles n’étaient pas appliquées partout.