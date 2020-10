Allez-vous télécharger l'application Alerte COVID ?

Recevoir une notification directement sur votre téléphone portable vous indiquant que vous avez potentiellement été en contact avec quelqu’un atteint de la COVID-19 est maintenant possible.

En effet, lundi dernier, le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonçait que l’application de traçage Alerte COVID, lancée par le gouvernement fédéral, est désormais disponible au Québec.

Concrètement, l’application installée sur un téléphone portable permet à toute personne qui l’utilise d’être avisée qu’elle a été en contact avec une personne ayant eu un diagnostic positif récemment.

« Une récente étude a démontré que si 15 % des citoyens l’utilisent, en parallèle des moyens mis en place par la Santé publique (distanciation et traçage des cas à la main), on peut réduire la propagation de la maladie de 8 % et diminuer les décès de 6%. On demande donc à tous ceux qui possèdent un cellulaire de la télécharger et d’inciter leurs proches à faire de même. C’est une question de vie ou de mort », a d’ailleurs laissé savoir le premier ministre.

