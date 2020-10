L'application Alerte COVID pas très populaire dans la région

L’application de traçage Alerte COVID n'a pas vraiment la cote en Beauce, si l'on se fie aux résultats du sondage-maison d'EnBeauce.com.

Malgré l'appel lancé par le premier ministre François Legault pour inciter les détenteurs de téléphone cellulaire à télécharger gratuitement l'application, 61,3% des répondants du sondage ont précisé qu'ils ne le feraient « jamais » contre 23,7% qui l'ont installé sur leur appareil. Quinze pour cent des personnes qui se sont manifestées pour cette enquête non scientifique hésitaient à le faire.

Rappelons que cette application, lancée par le gouvernement fédéral, permet de recevoir une notification directement sur un téléphone portable disant que le détenteur de l'appareil, au cours de ses déplacements, a potentiellement été en contact avec quelqu’un atteint de la COVID-19

Pour inciter les Québécoises et les Québécois à se prévaloir de ce service, M. Legault avait fait part d'une récente étude qui démontrait que si 15 % des citoyens utilisaient l'application, en parallèle des moyens mis en place par la Santé publique (distanciation et traçage des cas à la main), on pouvait réduire la propagation de la maladie de 8 % et diminuer les décès de 6%.

« C’est une question de vie ou de mort », avait même lancé le premier ministre. Il semble que son message n'est pas passé la rampe pour une large partie de la population régionale.