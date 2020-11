Les ainés font preuve de patience et de résilience

Voici l'intégrale d'une lettre de Rosaire Roy, président de la FADOQ de Chaudière-Appalaches au sujet des ainés en temps de pandémie.

Patience et résilience

« En 1918: nos parents viennent de sortir de la Première Guerre mondiale qu'ils doivent faire face à un nouvel ennemi : la grippe espagnole. Ce virus a fait près de 100 millions de morts.

10 ans plus tard, la crise économique de 1929 place nos parents devant de dures réalités. Encore une fois, avec courage et détermination, ils ont su se retrousser les manches en gardant l'espoir de s'en sortir.

En 1939, la machine de guerre se remet en marche. C’est toute la jeunesse du Québec qui en vivra les conséquences.

Tous ces grands événements vécus par nos parents nous ont fait hériter d'un bagage de patience et de résilience qui va nous permettre de passer à travers les événements actuels.

Les statistiques révèlent que les aînés font preuve de plus de patience et de résilience que les autres tranches d'âge. Par nos attitudes et nos gestes, nous devrons continuer de servir de modèles comme l'ont fait avant nous nos parents en des temps plus difficiles.

À tous les aînés, je vous souhaite de passer un beau temps des Fêtes qui sera différent. Je vous suggère de faire deux listes. Sur la première, énumérer ce qui vous inquiète et vous préoccupe. Sur la seconde, tout ce qui vous rend heureux: la famille, les parents, les amis, les connaissances, votre patrimoine. Une fois l'exercice terminé, détruisez la première liste et affichez la deuxième sur le frigo.

Si vous m'avez lu jusqu'à la fin, vous êtes patient et avez le courage nécessaire pour passer un bel hiver ».