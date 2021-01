« Utiliser le beau nom de mon Sauveur comme juron, je trouve ça difficile »

Nous reproduisons ici l'intégrale d'une lettre d'opinion d'un citoyen de Saint-Georges qui réagit au cri du cœur lancé par la comédienne Louise Latraverse de façon colorée : l’amour crisse! Ces trois courts mots ont été prononcés à l’émission En direct du jour de l’an. Son message est rapidement devenu viral et se retrouve maintenant sur des chandails vendus au profit de la Maison Simone Monet-Chartrand.

« L’amour, cr*sse ! »

Selon une de nos stars, c’est ce qui va nous aider à passer à travers la crise que nous vivons. Et voilà même que plusieurs personnalités publiques se font prendre en photo en arborant fièrement le slogan blanc sur noir !

Je suis fasciné. Sincèrement.

Et très partagé aussi…

Je me dis que ça fait longtemps que nous n’avons pas été si proches de toucher la cible ! J’y reviens.

Personnellement, je suis capable d’en prendre pas mal quand il est question de jurons et de sacres québécois. Mais le nom de Christ ? Non.

Je ne laisserais pas les gens dire ce qu’ils veulent de ma femme, de mes enfants, de ma mère… Alors qu’on utilise le beau nom de mon Sauveur comme juron, comme verbe, comme adjectif ? Je trouve ça difficile.

Je comprends que nous vivons toutes sortes d’émotions dans la crise que nous vivons. Nous sommes tous à la recherche d’une manière de gérer ça, d’une manière de « faire sortir le méchant » ! « La thérapie par le sacre » proposait même un grand titre récemment.

Je trouve quand même beaucoup de mérite à la solution offerte par le slogan : l’amour. En fait, si on l’écrit comme il faut, la solution proposée devient « L’amour, Christ ! » : deux synonymes qu’on sépare par une virgule. Ou, si on remplace la virgule, on obtient : « L’amour de Christ ! »

Je suis d’accord avec le slogan proposé, en l’écrivant comme il faut. La solution à long terme, c’est l’amour, c’est Christ. Quelle douceur, quelle sécurité, quelle espérance sont réservées à ceux et celles qui le connaissent ! Quel respect, quelle appréciation ressent-on envers son nom quand on a goûté au pardon qui vient de lui !

Le slogan québécois de ce début d’année est pratiquement dans le mille ! Avec un peu de rebranding, il serait parfait ! En tous cas, c’est mon opinion.

Bon courage tout le monde ! On lâche pas.

Sylvio Janelle