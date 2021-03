Faire le plein de vitamine D : l'activité printanière préférée de 57,7% de nos répondants

Pour 57,7% des Beaucerons qui ont répondus à notre dernier sondage, la meilleure activité du printemps est simplement de refaire le plein de vitamine D et profiter du soleil.

Bien que la pluie et la neige aient fait de l’ombre au soleil ces derniers jours, le printemps est habituellement synonyme du retour de la chaleur et d’un meilleur moral. On espère alors que pour ces répondants, la météo sera plus clémente rapidement.

Souvent en vue d’une meilleure alimentation, plus saine et plus écologique, préparer son jardin est une activité qui se développe ces dernières années. C’est d’ailleurs l’activité printanière préférée de 16,3 % des personnes qui ont répondu à notre sondage sur l'arrivée de cette nouvelle saison.

Pour d’autres, le printemps rime plutôt avec tire d’érable et cabane à sucre, ce qui est le cas pour 14,9 % des participants.

Qui plus est, une petite partie des personnes interrogées, soit 7,2 %, ont confié être heureuses de pouvoir reprendre le sport en extérieur, car ils n’aiment pas la neige. Ce sont eux qui seront satisfaits de voir les sentiers déjà dévêtus de leur manteau hivernal.

Enfin, seulement 3,8 % des lecteurs ayant participé à cette enquête savoureront leur printemps en allant à la chasse au dindon ou à l’ours.