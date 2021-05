Vaccination COVID-19: les aînés... encore quelques pas

Nous reproduisons ici l'intégrale d'une lettre ouverte du président de la FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Rosaire Roy, concernant la vaccination des aînés contre la COVID-19.

C'est à l'hiver 2020 que l'on nous annonçait l'arrivée d'un ennemi dangereux et mortel, surtout pour nous les aînés. Confinement total, le combat était engagé.

Nos aînés les plus vulnérables étaient en danger, n'ayant que peu de moyens pour affronter le mal. Plusieurs sont morts au combat.

Les têtes grises se mobilisent, s'organisent. Chacun doit s'isoler, demeurer patient, s'encourager les uns les autres et aider les plus fragiles.

Quinze mois plus tard, une arme contribue à faire reculer l'ennemi, enfin le vaccin. Il est accueilli avec enthousiasme par toutes les générations, mais, il nous reste encore quelques pas à franchir. Il ne faut pas baisser la garde et rester vigilants.

Lorsqu’une majorité des citoyens auront reçu le vaccin, nous pourrons espérer connaître un bel été et retrouver les nôtres.

Merci à tous les aînés de mener le combat et c’est solidairement, que nous pourrons retrouver nos amis, nos familles et nos petits-enfants.

À la fin, nous devrons garder en mémoire les leçons tirées de cette triste période de vie. Notre planète est fragile, nous devons faire tous les efforts pour la garder en santé, surtout pour nos enfants et petits-enfants. Ils nous observent, à distance, et ils ont bien hâte de nous exprimer leur amour et leur tendresse. On ne doit pas les décevoir. Ils sont notre présent et notre avenir.

Au plaisir de se retrouver tous ensemble, ensemble.

Rosaire Roy

Président

FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches