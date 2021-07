Étienne Gélinas: une étoile filante dans le ciel de la politique québécoise 

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un communiqué de la famille d'Étienne Gélinas, 23 ans, un résident de Beauceville qui a été retrouvé sans vie sur la plage de la Baie-des-Rochers à Saint-Siméon, dans Charlevoix, en fin d'après-midi mardi, alors qu'il pratiquait la planche à pagaie.

Il y a deux jours un point de divergence s'invita pour marquer à jamais le destin de notre famille. Notre fils, Étienne Gélinas est décédé pendant la pratique de l’une de ces activités plein air préférées. Une chute dans l’eau froide du Fleuve St-Laurent l’a emporté sur sa détermination.

Nous sommes surpris par la vitesse de la diffusion de cette triste nouvelle et nous sommes grandement touchés par les nombreux témoignages qui s’en sont suivis. Nous avons rapidement constaté qu’il a su marquer les esprits de plusieurs personnes de tous les horizons lors de ses multiples implications auxquelles il prenait énormément de plaisir.

Le député de Beauce-Sud, Monsieur Samuel Poulin, nous a contactés par téléphone pour présenter ses condoléances et nous remercions l’Adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse du gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour avoir appuyé Étienne, à sa première participation au Parlement Jeunesse du Québec.

« Je voulais vous dire qu’il était énormément aimé, et que son départ nous a vraiment chamboulé. » : Madame Léa Genest, ex-Vice-présidente de l'Association des Étudiants et Étudiantes en Psychologie et de Neuroscience cognitive de l'Université de Montréal (AGÉÉPUM).

« Étienne était vraiment un membre extraordinaire qui a changé notre aile jeunesse, mais aussi la vie de plusieurs de nos jeunes. Il mérite un hommage à la hauteur des ambitions qu’il avait. » : Madame Frédérique Lavoie-Gamache, présidente de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec.

« Étienne voulait changer le Québec et il y mettait tout son cœur. Il est parti beaucoup trop tôt. Beaucoup l’ont découvert lorsqu’il s’était présenté lors de la course au porte-parolat en 2019 et ont été impressionnés par son dynamisme. Il avait au sein de Québec solidaire de nombreux ami.e.s. Aujourd’hui, les solidaires partagent votre peine. » : Madame Nika Deslauriers, Présidente de Québec solidaire et Monsieur Nicolas Chatel-Launay, Secrétaire général de Québec solidaire.

« Étienne avait un avenir brillant devant lui et sa disparition tragique m'attriste beaucoup. » : Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

« Durant son passage au Corps de Cadets, Étienne nous a marqué par sa générosité et sa tendresse. Nous garderons de lui, son éternelle bonne humeur et sa joie de vivre qu’il savait nous faire partager » : Le Corps de Cadets 619 de Beauceville.

Étienne n’avait pas une véritable couleur politique, il avait des convictions !!!

Famille Vincent-Gélinas