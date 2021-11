Les organismes communautaires de Chaudière-Appalaches exaspérés par l’ignorance du gouvernement

Les organismes communautaires autonomes de Chaudière-Appalaches sont consternés par la mise à jour économique qui ne prévoit aucun soutien supplémentaire pour la réalisation de leur mission. EnBeauce.com publie ici l'intégrale de la lettre qu'ils ont émis à cet effet.

Les besoins sont criants dans la population et dans les groupes communautaires.

Dans un contexte où les effets de la crise pandémique se font durement ressentir dans la région, les organismes jouent un rôle important pour pallier différents besoins de la population. « Nous ressentirons les effets de cette crise pour des années à venir, il est temps de permettre aux organismes de réaliser pleinement leur mission en mettant fin à leur sous-financement chronique », mentionne Murielle Létourneau de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches. « Les organismes répondent présents pour aider les citoyens et citoyennes autant en lien avec des besoins immédiats tels que la nourriture, le soutien et l’accompagnement, mais aussi dans la lutte vers une meilleure justice sociale », poursuit-elle.

En choisissant d’ignorer les revendications des groupes communautaires, le gouvernement s’enfonce déjà dans un après pandémie aux allures d’austérité. Persister sur cette voie risque d’aggraver les inégalités sociales qui se sont accentuées au cours des dernières années. Il y a une urgence de se mobiliser pour une relance juste, verte et équitable. Les organismes, qui regroupent des milliers de personnes en Chaudière-Appalaches, sont mobilisés dans cette lutte, mais il faut leur donner les moyens d’agir. « Le roulement et la rétention difficile du personnel, l’augmentation des demandes de services, le fait de devoir toujours faire plus avec moins fragilise les groupes et les éloigne de plus en plus de leur mission de transformation sociale » de conclure, Mme Létourneau.

Les revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui regroupe plus de 4000 organisations à travers le Québec, sont : d’augmenter le financement à la mission des organismes à hauteur de 460 millions de dollars, de respecter l’autonomie des groupes et de travailler à instaurer une réelle justice sociale.

Murielle Létourneau

Coordonnatrice des services aux membres

Comité régional de Chaudière-Appalaches de la campagne Engagez-vous pour le communautaire

