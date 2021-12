Hausse des coûts du panier d'épicerie: comment allez-vous y faire face?

Le prix des aliments devrait continuer d’augmenter l’année prochaine, selon le Rapport annuel des prix alimentaires 2022, publié jeudi.

La hausse du prix des aliments, qui a été de 3,9% en 2021, frôlera le 7% en 2022, notamment pour les produits laitiers et les repas en restaurant. Les légumes et les produits de boulangerie connaîtront une augmentation similaire.

Le prix moyen de l’épicerie pour une famille de quatre personnes (deux adultes, un adolescent et un enfant) sera d’un peu moins de 15 000 dollars par an, soit près de 1000 dollars de plus qu’en 2021.

Les chercheurs qui ont préparé le rapport, mentionnent finalement que l’insécurité alimentaire sera encore plus marquée alors que les demandes auprès des banques alimentaires — déjà 1,3 million de visites par mois au Canada, vont être à la hausse.

