Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin approchent à grands pas et malgré la pandémie, cela n’empêchera pas leurs tenues du 4 au 20 février.

L’équipe d’EnBeauce.com vous demande cette semaine dans le cadre de son sondage-maison si vous suivez cet évènement d’envergure qui rassemble des milliers d’athlètes.

Il y en a pour qui les Jeux olympiques, que ce soit ceux d’été ou d’hiver, sont un moment à ne pas manquer. D’autres regarderont et s’intéresseront seulement aux disciplines où l’on retrouve des athlètes de la région. D’ailleurs, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, qui en sera à sa 4e olympiade, la skieuse Marie-Michèle Gagnon et le planchiste Eliot Grondin participeront à nouveau.

Cette année, comme depuis quelques Jeux, le choix du pays hôte fait polémique et ce côté politique peut en rebuter plusieurs qui s’abstiennent de les écouter. De plus, depuis Sotchi, on parle de plus en plus de tricherie dans le sport et cela peut mener les gens à croire que les résultats seront truqués, donc cela devient moins intéressant.

Et finalement, même si en temps normal vous n’êtes pas un grand admirateur, cela pourrait vous changer les idées et vous faire oublier pour un moment la pandémie.

Commentez et répondez à la question de la semaine de notre sondage-maison: Les Jeux olympiques, ça vous intéresse?