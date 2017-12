Dévoilement de mesures par le gouvernement pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Lors du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, qui se tenait au début du mois de décembre à Québec, le gouvernement du Québec a annoncé cinq axes d’intervention afin d’arrimer les besoins pressants en main-d’oeuvre et l’accès à l’emploi des personnes immigrantes à travers la province.

« Les mesures présentées à l’issue du forum s’adressent particulièrement à la situation de pénurie de main-d’œuvre que vivent plusieurs régions du Québec, dont la nôtre. Ainsi, le gouvernement vient réaffirmer son intention de soutenir adéquatement nos entreprises et nos partenaires socioéconomiques pour que l’établissement des personnes immigrantes en région soit une réussite. Le travail de concertation avec les organismes et les entreprises du milieu, afin de créer un environnement favorable à l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, contribuera à mettre en place des mesures concrètes afin qu’ils puissent s’installer dans la région de Beauce-Sud, y bâtir leur avenir et, ainsi, favoriser le développement économique de notre région », a expliqué le député Paul Busque.

Certaines de ces actions sont déjà déployées, et ce, au cours des prochains mois également avec un investissement de 15 millions de dollars.

• Déploiement du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) en région par la mise en place d'une nouvelle stratégie d’intervention territoriale afin d’offrir un service de proximité axé sur l’accompagnement de la clientèle.

• Accompagnement des entreprises afin de répondre à leurs besoins de main-d’œuvre comblés par l’immigration en s’assurant que les différents services offerts répondent à leurs attentes.

• Soutien aux organismes qui œuvrent auprès des personnes immigrantes et issues de la diversité afin de favoriser une meilleure concertation des acteurs du milieu.

• Amélioration de l’accompagnement des nouveaux arrivants afin de faciliter les immigrants à s’installer en région.

• Valorisation de l’apport de l’immigration pour le développement économique du Québec.