Sainte-Marie : légère hausse des taxes pour 2018

Dans son budget de 2018, la Ville de Sainte-Marie prévoit une augmentation de 45 $ de taxe pour les résidences moyennes.

Selon la Ville, la résidence moyenne se situe maintenant à 211 630 $ en excluant certains secteurs (secteur Ouest et celui de la rue Notre-Dame Sud et du boulevard Vachon Sud). Par conséquent, le taux moyen passe de 1,46 % à 1,72 %, ce qui équivaut à 2749 $.

Il est également mentionné dans le budget que « contrairement aux années passées, les différents taux par secteur ne seront pas présentés, et ce, considérant que les années 2018 et 2019 seront considérées comme des années charnières pour le financement de projets par secteur et que ceux-ci pourraient porter à confusion ».

La Ville a également dévoilé ses projets majeurs en immobilisation en 2018

• Réfection de la route Carter et de son réseau piétonnier par l’ajout d’une piste cyclable, la modernisation des lampadaires, la modification du profil et du drainage ainsi que l’ajout de feux de circulation ;

• Élargissement de la route Saint-Martin et prolongement du boulevard Lamontagne ;

• Réfection des rues et avenues suivantes : Bédard, des Cèdres, des Chênes, Sylvain, Sainte-Anne, Saint-Honoré et Notre-Dame Sud (vers l’usine de traitement d’eau potable) ;

• Réfection de la voirie au niveau du secteur rural, notamment dans le rang Saint-Gabriel (entre la route Carter et le 3e Rang ainsi que vers la route Landry) et d’autres endroits à déterminer ;

• Réfection de ponceaux dans le rang Saint-Étienne Nord (vers Scott) ;

• Travaux en hygiène du milieu – secteur de la rivière Bélair ;

• Modernisation des feux de circulation et ajout de feux à différentes intersections ;

• Construction d’un bassin de sédimentation dans le secteur du boulevard Larochelle, en amont du parc Taschereau ;

• Entretien majeur des conduites principales de nos étangs et étude d’un plan de gestion des eaux usées ;

• Requalification des terrains municipaux et leur aménagement ;

• Modernisation des équipements au niveau des parcs et ajout d’infrastructures, remplacement de la passerelle du parc Carter ;

• Construction d’un nouveau terrain de baseball ;

• Renouvellement de l’équipement respiratoire du service de sécurité incendie et autres ;

• Travaux divers et ajout d’une génératrice et de certains équipements afin d’optimiser le Centre Caztel.