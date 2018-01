Saint-Victor gèle sa taxe foncière pour 2018

Les élus de Saint-Victor ont voté un budget prévoyant un gel de la taxe foncière pour 2018 en plus d’un budget de 4 188 175 $.

« Il y a quatre ans, notre plan visait à assurer un meilleur contrôle des finances. Nous avons réduit de 41 % la dette municipale, et ce, par une révision minutieuse des dépenses et en payant la plupart des équipements et des travaux au comptant. Aujourd’hui, la dette pèse moins lourd sur le budget, dégageant une bonne marge de manœuvre et c’est cela qui permet aujourd’hui de récolter une stabilisation pour nous tous, citoyens contribuables », a indiqué le maire Jonathan V. Bolduc.

À noter que la hausse des quotes-parts de la MRC Robert-Cliche est entièrement absorbée par le budget global. Les autres charges, telles que la taxe du mètre linéaire et les taxes d’eau (aqueduc, égout et assainissement) seront aussi maintenues aux taux de 2017.

Projets 2018

• Suite des travaux de mise aux normes du réseau d’eau public, dont la construction d’une centrale de chloration ;

• travaux de réfection du rang 3 Sud vers le lac Fortin, en cours depuis deux ans, se poursuivront cet été sur 2,8 km ;

• asphaltage du rang 3 Nord sur 1,2 km ;

• travaux de correction sur la route Gosselin, le tout conditionnel à l’obtention des subventions accordées dans les temps voulus.