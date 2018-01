L’UMQ applaudit la tournée de consultation du gouvernement

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a accueilli positivement la tournée de consultation qu’a entrepris le gouvernement du Québec auprès des partenaires régionaux dans le cadre de la révision d’aide financière à la voirie locale.

« Cette démarche tombe à point nommé et s’inscrit tout à fait dans les orientations de la politique gouvernementale visant à alléger le fardeau administratif des gouvernements de proximité. L’UMQ participera activement à cette journée de consultation afin d’améliorer la gestion des programmes existants, et j’invite mes collègues de toutes les régions du Québec à en faire autant », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

L’UMQ croit qu’il est primordial que les programmes soient simplifiés, mais aussi bonifiés et indexés puisque les municipalités gèrent 92 000 kilomètres.