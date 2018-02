Gouvernement du Québec : un nouveau programme pour aider les entreprises québécoises

Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d’un nouveau Programme d’appui à la reprise collective d’entreprises (PARC) dans le cadre du futur Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022.

L’enveloppe d’intervention est de 50 M$ et est administré par Investissement Québec dans le cadre du Fonds de développement économique.

Le PARC vise à soutenir 100 projets de reprise collective sur cinq ans et contribuera à créer ou à sauvegarder 3000 emplois partout au Québec en plus d’assurer le maintien de la propriété québécoise des entreprises.

• une aide financière minimale de 100 000 $ pouvant atteindre 2 M$ ;

• le remboursement de cette aide sur une période maximale de 15 ans ;

• un taux d’intérêt fixe équivalent à celui des obligations du Québec pour un terme de cinq ans, majoré de 1,25 % ;

• une subvention dégressive sur les intérêts pour les cinq premières années ;

• un moratoire sur le remboursement pouvant atteindre trois ans dans le cas d’une reprise complète.

« Notre gouvernement a déjà mis en place des mesures importantes pour soutenir les entreprises de Beauce-Sud à chacune des étapes de leurs parcours, y compris lors du transfert. Grâce à la collaboration et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques, nos entrepreneurs peuvent dorénavant profiter de conditions favorables tout au long du processus de transfert de leur entreprise », a commenté le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque.