Conseil municipal de Saint-Georges : les infrastructures sont à l'honneur

Le lundi 28 mai, de 19 h 30 à 20 h 15, s'est déroulée la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Georges. Une grande partie des points à l'ordre du jour était en lien avec l'adoption de résolutions du nouveau plan d'urbanisme.

Acceptation de la plus basse soumission conforme

En ce qui concerne l'entretien ménager de l'édifice de l'hôtel de ville pour une période de 2 ans, la ville est allée en appel d'offres public et deux soumissions conformes ont été reçues. Le contrat a été octroyé à Michaud inc. pour un montant de 86 400 $ payable à même le budget de fonctionnement. La soumission de l'entreprise Michaud inc. a aussi été acceptée pour l'entretien de l'édifice situé au 1500, boulevard Dionne pour un montant de 48 300 $.

Le transport des enfants par autobus pour diverse sortie sur une période de 12 mois sera opéré par Autobus Breton qui a été le seul soumissionnaire sur trois invitations pour un montant de 53 687,58 $ payable également par le budget de fonctionnement de 1 250 792 $ au total.

Une structure gonflable ou permanente sur le terrain sportif derrière le CÉGEP ?

L'offre de services professionnels pour une étude de faisabilité et la conception d'un plan conceptuel pour la réalisation de la structure a été octroyée à WSP Canada pour des services en ingénierie d'un montant de 24 719.63 $ incluant les taxes. Il n'y a eu aucune soumission suivant l'appel d'offres public.

Puisqu'il n'y a eu aucune offre de service pour un mandat conjoint incluant l'ingénierie et l'architecture, en plus de WSP Canada, le conseil municipal a choisi la soumission de la firme d'architectes Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques concernant l'étude de faisabilité en matière d'architecture. La proposition acceptée est du même montant que pour les services d'ingénierie. Pour ces deux mandats distincts, les professionnels devront travailler conjointement.

Surveillance des travaux de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond

Un mandat pour la surveillance des travaux a été concédé à la SNC-Lavalin inc. puisque, suite à la dernière modification des plans et devis, il a été jugé nécessaire d'assurer une surveillance à temps plein. Cette surveillance est estimée à 287 437,50 $ incluant les taxes. Il a été jugé primordial que la surveillance soit gérée par la même firme afin de s'assurer que chacune des parties assume ses responsabilités dans la gestion du projet.

Agrandissement du parc technologique

Une demande de modification du périmètre urbain pour l'agrandissement du parc technologique a été proposée puisque la ville s'est portée acquéreur d'une terre. Étant donné que celle-ci est située en milieu agricole, une demande d'exclusion permettrait de modifier le schéma d'aménagement.

Revitalisation des bâtiments du centre-ville

Un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur permettrait la revitalisation des bâtiments du centre-ville sur la 1re Avenue. Le conseil a autorisé une somme évaluée à 30 000 $ par bâtiment pour un total de 180 000 $.

La séance du conseil municipal s'est terminée en présentant les diverses activités culturelles de prochains jours, soit l'observation d'oiseaux au parc des Sept-Chutes, l'événement Relais pour la vie, le Rib fest, le rendez-vous aérien à l'aéroport, le musée de Lilas et Beauce-Art.

À lire également :