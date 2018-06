Les libéraux fédéraux refusent un projet de loi de Maxime Bernier

Le député de Beauce, Maxime Bernier, a présenté un projet de loi émanant des députés. Le projet de loi C-396 - Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Industrie (aide financière) a été voté en deuxième lecture le mercredi 6 juin dernier.

Maxime Bernier était déçu du résultat du vote. « Avec cette modification à la Loi, je voyais un bon moyen de savoir où allait l’argent distribué par le gouvernement aux entreprises. Précisons, l’argent des Canadiens », a exprimé M. Bernier.

Ce projet de loi visait à fournir aux Canadiens de la transparence sur la façon dont leurs impôts et leurs contributions sont dépensés. L’aide financière et les prêts ne sont pas des transactions privées et les sociétés qui prennent l’argent des contribuables doivent rendre des comptes.

« Il est dommage de rejeter l’obligation de rendre des comptes et celle d’être transparent dans la distribution de l’argent des autres », a conclu le député.