La CAQ en baisse, le PQ toujours en tête, selon un sondage

Nouveau coup dur pour le premier ministre François Legault : le dernier sondage Léger montre une baisse de quatre points par rapport à mars dernier pour la Coalition avenir Québec (20 %), ce qui la place en troisième position, un point derrière les libéraux.

Le Parti québécois (PQ) trône toujours en tête des intentions de vote avec 33 %.

Autre signal d'alarme pour le gouvernement: 63 % des répondants disent vouloir un changement de gouvernement.

Le coup de sonde indique également que 61 % des répondants sont plutôt insatisfaits (31 %) ou très insatisfaits (30 %) du gouvernement Legault.

Vingt-huit pour cent des individus sondés affirment que c’est le PQ qui incarne le plus le changement. Les libéraux arrivent en deuxième place, avec 12 %.

Rodriguez en tête

Il reste un mois à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec et son issue pourrait changer la donne sur l'échiquier politique québécois.

Le sondage indique que 32 % des électeurs libéraux croient que l’ex-ministre fédéral Pablo Rodriguez ferait le meilleur chef pour leur formation politique.

Ses adversaires sont loin derrière: l’ancien président du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, est à 6 %, l’ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard, 4 %, l’avocat fiscaliste, Marc Bélanger, 3 % et l’agriculteur de la Beauce, Mario Roy, 0 %.

Et l’arrivée de Pablo Rodriguez à la tête des libéraux ferait bouger considérablement l’électorat, puisque le PLQ se retrouverait à 31 % des intentions de vote, un point devant le PQ. Avec Karl Blackburn, les libéraux passeraient à 25 % et avec Charles Milliard, 22 %.

Ce sondage Léger a été effectué en ligne entre 9 et le 11 mai 2025 auprès de 1051 répondants de 18 ans et plus. «À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur d’au plus ±3,02 %, (19 fois sur 20)», indique-t-on dans le rapport.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne