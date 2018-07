« Les châteaux forts n'existent plus », selon Samuel Poulin

Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin, était accompagné ce samedi de la députée de Louis-Hébert et porte-parole de sa formation politique en matière de famille, Geneviève Guilbault, afin de dresser un premier bilan depuis l’annonce de sa candidature le 15 juin, en présence de plus d’une centaine de personnes.

Les deux ont fait campagne du côté de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Georges avant de rencontrer la presse régionale.

« L’accueil est chaleureux dans toutes les municipalités. Le désir de changement est très fort après 15 années de gouvernement libéral. Nous constatons que les châteaux forts n’existent plus. Nous ne tenons cependant rien pour acquis », soutient M. Poulin, qui entend augmenter le rythme partout sur le territoire au cours des prochaines semaines.

La députée de Louis-Hébert s’est dite heureuse de venir prêter main-forte dans Beauce-Sud. « Je tenais à venir appuyer mon ami Samuel, un homme expérimenté et travaillant, qui nous parle quotidiennement de la Beauce. Il a été un allié extraordinaire pour les députés de notre caucus au cours des 4 dernières années, et je suis convaincue qu’il sera un allié de choix pour les Beaucerons dès le 1er octobre », souligne Mme Guilbault.

« Il y a quelques mois, ma circonscription a envoyé un signal clair que le changement est possible et qu’il est positif. Les citoyens n’en peuvent plus du manque de transparence, du gaspillage et d’un gouvernement qui regarde les citoyens de haut et qui ne priorise pas, entre autres, l’aide à nos aînés », estime la députée. Selon elle, la CAQ est la seule alternative crédible au gouvernement libéral.

Des thèmes qui trouvent écho dans la population

Samuel Poulin trace ainsi un bilan positif de ses premières semaines comme candidat.

« Mes thèmes, qui sont l’accès aux services de santé dans la région, la qualité de vie en Beauce et l’économie, trouvent un écho chez les gens que je rencontre. Je suis également le premier candidat à aborder les enjeux qui touchent les entrepreneurs agricoles en proposant une table ronde portant uniquement sur le sujet de l’agriculture, une idée à laquelle les autres candidats se sont ralliés. J’ai aussi fait connaître 3 mesures de la CAQ pour un meilleur accès à notre système de justice. Nous menons donc une campagne positive et axée sur les besoins des gens. C’est ça faire de la politique différemment », ajoute le candidat.

Au cours des dernières semaines, il a rencontré plusieurs élus municipaux ainsi que de nombreux organismes de la circonscription œuvrant dans le secteur du développement économique, de la santé, des aidants naturels, de l’agriculture et de la forêt.