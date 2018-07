La date est connue pour l'investiture libérale dans Beauce-Sud

Le Parti libéral du Québec (PLQ) nous a informé hier par voie de communiqué qu'il compte procéder à plusieurs autres investitures dans les prochaines semaines à travers le Québec. Ce sera le cas de la circonscription de Beauce-Sud pour laquelle aucun candidat du PLQ n'a été investi, bien que tout le monde sache que Paul Busque sera bel et bien candidat aux prochaines élections. Ce sera officiel le 22 août.

Aucune autre personne ne s'est manifestée en vue de l'investiture du PLQ dans Beauce-Sud durant la période des mises en candidature, qui est maintenant terminée.

Paul Busque, le député de la circonscription, s'était retiré du caucus libéral le 10 mai dernier après avoir appris que la commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, ouvrait une enquête sur la manière dont le député avait géré son bureau de circonscription. Il avait alors déclaré qu'il ne voulait pas être « une distraction pour le gouvernement ». Il n'allait réintégrer le caucus que lorsque la commissaire aurait terminé ses vérifications administratives.

Or, sa réinsertion dans le caucus libéral a été confirmée le 15 juin. Il avait déclaré : « Aujourd’hui, mes collègues ont décidé que la présomption et les principes de justice naturelle devaient s’appliquer. » L'enquête de la commissaire à l'éthique et à la déontologie n'est pas terminée. Ses conclusions seront sans doute dévoilées après l'élection.

À de nombreuses reprises, Paul Busque avait affirmé qu'il serait candidat aux prochaines élections générales, lesquelles se tiendront le 1er octobre 2018.