Saint-Théophile aura une toiture pour sa patinoire extérieure

Après Saint-Georges et Saint-Zacharie, c'est au tour de Saint-Théophile de recueillir une aide financière d'envergure pour réaliser un projet qui figure dans la liste des priorités des Théophiliens. Enfin, la patinoire extérieure de la municipalité aura une toiture.

Ce projet dont la réalisation est souhaitée depuis 30 ans verra le jour grâce à une aide financière de plus de 500 000 $ de la part du gouvernement du Québec. C'est le député de Beauce-Sud et adjoint à la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Paul Busque, qui en a fait l'annonce ce matin au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

Dans tout le Québec, ce seront 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise à niveau qui verront le jour en raison d'un investissement gouvernemental de plus de 158 millions de dollars. Tous ces projets se conforment aux normes et aux règles du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Pour aider à la réalisation des projets qu'il a choisis, le gouvernement du Québec offre une participation financière de 50 % du coût total. Le projet de construction de la toiture de la patinoire de Saint-Théophile est estimé à environ un million de dollars en tout et pour tout.

Notons que cette somme inclut toutes les contingences du projet, c'est-à-dire tant les coûts de construction de la toiture d'acier que les plans et devis, en passant par la dalle de béton qui sera aménagée à la place du gazon.

Une toiture qui éliminera des contraintes

Le projet qui est envisagé à l'heure actuelle est une structure d'acier, munie d'un toit de tôle, qui couvrira une dalle de béton. La patinoire sera éclairée au DEL.

Selon le maire, Clément Létourneau, l'érection de la toiture permettra de garder la glace plus belle en hiver. L'hiver passé, celle-ci avait été dû être refaite quatre fois en raison des précipitations. Il voit dans ce projet une économie d'eau.

De multiples activités culturelles et sportives bénéficieront de cette toiture, à commencer par le Festival Sans Frontière, lequel n'aura plus besoin de louer un chapiteau.

Un projet pour garder vivante la municipalité

« On sait que dans nos municipalités, on a tout un défi de vitalité, de garder nos paroisses vivantes, de retenir nos paroissiens et nos jeunes », a déclaré le député de Beauce-Sud. Ce dernier croit que ce type d'annonce favorise la rétention de la population.

« C'est dur d'avoir de nouvelles familles si on n'a pas d'infrastructures pour les accueillir. On a déjà été 1700 il y a 60 ans ; on est 700 [maintenant]. Nous autres, depuis 30 ans, pratiquement, qu'on pense à une toiture sur la patinoire [...] mais ça n'avait pas fonctionné », de dire le maire de la municipalité, Clément Létourneau.

En 2014, une consultation auprès des citoyens de Saint-Théophile avait été faite et celle-ci avait révélé que la construction d'une toiture pour la patinoire extérieure était une priorité pour eux. Quatre ans plus tard, ils seront sans doute heureux d'apprendre que ce projet ne provoquera pas une hausse de taxes, car la municipalité est en bonne santé financière.

Cette toiture sera construite pour décembre 2019, peut-être avant. Puisque les plans, l'appel d'offres et le règlement d'emprunt ne sont pas encore choses faites, il est périlleux de s'avancer sur une date exacte.

Deux autres annonces de la sorte sont à prévoir dans la circonscription de Beauce-Sud.