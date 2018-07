Québec solidaire en Beauce veut transformer le système de santé

Récemment, des candidats du parti de gauche Québec solidaire se sont dit préoccupés par des questions touchant l’accessibilité aux soins de santé. La candidate pour QS dans Beauce-Sud, Diane Vincent, et le candidat dans Bellechasse pour le même parti, Benoit Comeau, veulent réduire les délais d’attente dans le système de santé public. À première vue, les propositions des candidats font écho à celles de tous les partis provinciaux, mais elle se distinguent par leur caractère résolument de gauche.

Selon les deux candidats, les changements effectués par le Parti libéral durant son dernier mandat se sont déjà soldés par de cuisants échecs. Le temps d’attente dans les cliniques et les hôpitaux n’aurait pas été réduit et l’accès global aux soins de santé n’aurait pas été facilité. Les réformes de l’actuel ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n’auraient donc pas amélioré la situation. Pire, ses actions pourraient avoir empiré les choses.

Pour les deux candidats de QS, Gaétan Barrette a échoué

Les candidats ont fait savoir que leurs inquiétudes avaient été exprimées lors de la plus récente assemblée du conseil des maires des Etchemins. Un prétexte évident, mais légitime, pour aborder la question. Par voie de communiqué, ils ont indiqué qu’ils travailleraient, s’ils étaient élus, à l’implantation d’un « service plus humain en santé ». Fidèles au vocabulaire de leur parti, ils en appellent au « rétablissement de la justice » dans un système de santé qui aurait été déshumanisé par le gouvernement libéral provincial.

« Les réformes effectuées par le Parti libéral au cours des dernières années, visant à réduire le temps d’attente et l’accès général au système de santé, sont un échec. Accidentel ou non, je crois que la population pouvait le voir venir d’emblée, il faut le reconnaître et il faut changer de cap », a indiqué Benoit Comeau.

Quelles solutions ?

Rejoint par Enbeauce.com, Robert Gélinas, le représentant officiel de l’Association régionale Chaudière-Appalaches de QS, a réitéré la volonté des deux candidats à transformer le système de santé. Il a rappelé que Diane Vincent et Benoit Comeau voulaient d’abord augmenter le rôle des CLSC en région. Il a ensuite souligné que l’un des objectifs de Québec solidaire était d’instaurer le salariat pour les médecins du Québec.

« Nous ne voulons pas seulement parler de l’autoroute 73 lors des prochaines élections. Nous voulons d’abord parler des grands problèmes sociaux. Nous voulons parler de la santé publique et de la pauvreté en région », a affirmé M. Gélinas.

Les représentants de Québec solidaire veulent instaurer un système de rémunération mixte pour les médecins partout dans la province. Le parti de gauche, qui est souvent critiqué pour son virage multiculturaliste, veut mettre fin au statut de travailleur autonome des médecins. Un mode de fonctionnement qui nuirait aux patients en favorisant une vision marchande et individualiste de la santé publique. Pour appuyer leurs dires, les candidats de QS pour Beauce-Sud et Bellechasse renvoient à diverses études menées par l’Institut de recherche et d’information socio-économique du Québec (IRIS).